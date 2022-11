Un bollettino di guerra: quattro persone al mese muoiono sulle strade del Foggiano

Un bollettino di guerra, quattro persone al mese, perlopiù giovani, muoiono sulle strade della provincia di Foggia.

Numeri allarmanti che confermano il trend drammatico dello scorso anno, quando, appunto, il 2021 fece registrare 50 vittime.

Sulle strade urbane, provinciali, statali e sui tratti autostradali della provincia di Foggia, si continua a morire.

Gaetano è soltanto l'ultima di una lunga serie di tragedie che hanno distrutto intere famiglie, le stesse che oggi ricordano i loro cari nella giornata mondiale dedicata a tutte le vittime della strada.

Un anno orribile che ha strappato alla vita tanti cittadini, di Foggia e provincia, anche in altre parti d'Italia. Come Gianpaolo, Marco, Vito e Giuseppina.

Nomi e volti di chi non c'è più. Intere vite cancellate sulle strade intrise di sangue, di lamiere accartocciate e pezzi d'auto cosparsi sull'asfalto. Una strage infinita, un dolore atroce.

NOVEMBRE

L'8 novembre Gaetano Conversano, l'agricoltore 32enne di Sant'Agata di Puglia travolto da un'auto la sera prima in via Mario Natola mentre stava attraversando la strada con la sua compagna, è deceduto in Rianimazione al Policlinico Riuniti.

OTTOBRE

Si è spento il 25 ottobre, dopo due mesi e mezzo di agonia, Domenico Bonavita, infermiere 46enne del 118 in servizio a Foggia, vittima di un terribile incidente avvenuto il 5 agosto.

Il 15 ottobre, lungo la strada che collega Mattinata a Vignanotica, un uomo di 47 anni, Nicola Difrancesco, ha perso la vita nell'impatto tra un'auto e la sua moto.

SETTEMBRE

Il 25 settembre Roberto Cassa è deceduto lungo la ex Provinciale 141, che collega Manfredonia a Zapponeta.

La sera del 22 settembre hanno lasciato la vita terrena Franco Giuseppe Colanero e Monica Fraccacreta, rispettivamente di 49 e 36 anni. Entrambi di San Severo, sono morti in seguto ad un violento scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Sp 30 tra San Severo e Torremaggiore.

Il giorno precedente, il 21, sulla strada provinciale 27 tra San Severo e Apricena, aveva perso la vita la 68enne Michelina Ciuffreda.

L'11 settembre un agricoltore di 80 anni, colpito da un malore, si era ribaltato in una cunetta mentre era a bordo di un trattore a Monteleone di Puglia.

Il cuore di Andrea Pileo aveva smesso di battere nella corsa disperata verso l'ospedale della città di San Pio, qualche minuto dopo il violento impatto al bivio di San Matteo, che l'8 settembre è costata la vita al 28enne di Foggia.

Non ce l'aveva fatta Alì, uno dei braccianti agricoli coinvolto nell'incidente del 2 settembre che si era verificato sulla Provinciale 23 nei pressi del Gran Ghetto.

Aveva 59 anni ed era di Carpino, Francesco Ciuffreda, il motociclista morto all'ìngresso di Rodi Garganico, uscita per Lido del Sole, intorno alla mezzanotte e mezza del 3 settembre.

AGOSTO

E' agosto il mese del 2022 con più vittime, nove in tutto con il decesso avvenuto presso l'ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di uno dei soggetti coinvolti nel violento scontro del 21 agosto sulla Statale 272 - in zona Pantano - sulla strada che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo.

Le altre otto vittime sono la 35enne Luigia Boccamazzo, deceduta al Policlinico di Foggia, dove era stata elitrasportata in seguito all'incidente tra la e-bike sulla quale viaggiava insime alla 23enne Amelia Capobianco, morta sul colpo, è un'auto, che le ha travolte. La tragedia, la quarta del mese che ha fatto piangere Lucera - si è verificata sulla Sp 5 che collega la città svevo-federiciana a Pietramontecorvino.

Il 26 agosto, sulla Statale 16 alle porte di San Severo, era deceduto Gino Armellotti, agricoltore di 67 anni della città dell'Alto Tavoliere mentre, a bordo di un trattore, percorreva l'arteria tra le più pericolose d'Italia, dove nel 2021 c'erano stati 6 morti e 85 feriti. (leggi i dati).

Tre giorni prima, il 23 agosto, sulla sp 109 che collega San Severo a Lucera, aveva perso la vita Egidio Di Fiore, 66 anni di Lucera.

La prima vittima della strada del mese funestato da lutti e sciagure, era stata Thomas, il lavoratore migrante morto la sera del 6 agosto sulla Statale 16 in agro di San Severo all'altezza di un'area di servizio. La seconda Michele Altomare, il 41enne autotrasportatore di Zapponeta, morto in un incidente stradale autonomo tra Ordona e Stornarella. L'11 agosto aveva perso la vita Luigi Vetere, regista 29enne di Lucera deceduto lungo la provinciale 41 tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. Il 15 dello stesso mese, in seguito al sinistro avvenuto sulla Sp 58 su un cavalcavia nei pressi di Manfredonia, il cuore di una turista svizzera aveva smesso di battere dopo tre giorni di agonia.

LUGLIO

Un incidente mortale e tre vittime il 10 luglio sul viadotto San Francesco della Statale 693 dei laghi che collega Cagnano Varano a Carpino, in cui hanno perso la vita i coniugi Marco Villanova e Lucia Teresa Forleo, e l’amica che era in auto con loro, Pia De Flumeri. Erano tutti e tre di Castelluccio dei Sauri.

GIUGNO

A giugno, il 25, un uomo di 56 anni e sua figlia di 26 anni, originari di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ma residenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, di ritorno da Milano, sono morti sulla autostrada A14, nel tratto tra San Severo e Foggia. Il 12 giugno era stato strappato anzitempo alla vita Alessio Malizia, 29 anni di San Severo, deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in agro di San Nicandro Garganico, tra Torre Mileto e Capoiale. Il 3 giugno, sulla strada provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella, il crudele destino si era accanito contro Salvatore Cangio e Angelo Bartucci di 43 e 49 anni, morti a bordo di una Fiat Panda, dopo lo scontro con una Audi A4.