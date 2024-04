Identità Golose, lo chef Lbero Ratti del Rifugio 'Elda Hotel' inserito nella prestigiosa guida

La cucina “montanara” dello chef Libero Ratti nel 'Rifugio Elda Hotel' della Foresta Umbra, in agro di Monte Sant'Angelo, conquista l’entrata nella guida Identità Golose 2024.

"...un luogo dove leggere e pensare il territorio è dare voce al cibo locale, i pastori e la natura sono al vertice della nostra cucina. Viviamo il nostro territorio ed è da esso che siamo partiti. Pensare un territorio si collega strettamente a una cucina sostenibile, a spreco zero, pensiamo che una naturale sia possibile..."

La presentazione della guida per i ristoranti d’autore Identità Golose 2024 si è svolta a Milano il 22 aprile. Il giovane chef di Vico del Gargano, assieme alla sua brigata, ha conquistato l’entrata in guida dopo soli sei mesi di operato nel rifugio Elda hotel assieme a tutto lo staff.

Queste le sue parole: "E' solo l’inizio, sono molto determinato, ringrazio l’Ingegnere Marcello Salvatori e in particolare la figura della direttrice/sommelier di Identità Zlata Vilshuk per avermi dato la possibilità di esprimere la mia arte attraverso la cucina di Elda hotel in piena autonomia e per supportare e credere ogni giorno in una cucina sostenibile, ringrazio la mia brigata e i miei colleghi tutti per avermi appoggiato in questa sfida, stiamo diventando un bel gruppo e lavoriamo in armonia con la natura. il Gargano e’ “un’amara terra”, terra arsa dal sole, arida, come spesso accade per la ristorazione, ma il cambiamento è possibile".