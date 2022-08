Incidente stradale sulla Statale 272, scontro frontale tra due auto

Incidente stradale sul Gargano: è avvenuto poco fa, sulla statale 272 - in zona Pantano - in agro di San Giovanni Rotondo, sulla strada che conduce a Monte Sant'Angelo. Due i mezzi coinvolti che, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e dei carabinieri. Il traffico è stato deviato su una strada interna. Sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni critiche. Per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in elisoccorso.

Aggiornato alle ore 20.05