Infermiere del 118 muore dopo due mesi e mezzo di agonia, vittima di un incidente in bici sulla Statale 673

Si è spento nel reparto della Rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia, dopo oltre due mesi e mezzo di agonia, Domenico Bonavita, l'infermiere del servizio del 118 originario di Canosa ma in servizio in città, che il 5 agosto era stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue, con una grossa ferita alla parte posteriore del cranio, \sul ciglio della Statale 673 in prossimità della rotatoria di via Ascoli, a Foggia (le immagini video).

La dinamica dell'incidente non fu chiarita. In quel momento era in bici. Era stato notato da una squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto per sedare un incendio. Erano stati i suoi stessi colleghi del 118 in servizio alla Macchia Gialla a trasferirlo in ospedale. A darne notizia del decesso Assocarenews.