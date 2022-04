Lacrime e applausi per Nicole, l'infermiera 24enne morta in un incidente: "Ha dato la vita per il lavoro"

"Per sempre nelle nostre memorie rimarranno il tuo sorriso, la tua passione e la tua professionalità". Un lungo applauso - alla presenza di colleghi, familiari e istituzioni - questa mattina ha accompagnato l'intitolazione della postazione del 118 dell'ospedale Tatarella di Cerignola, a Nicoletta Selvaggio, l'infermiera 24enne originaria di Trani, morta agli inizi di gennaio in un terribile incidente stradale in prossimità di una curva alle porte della città ofantina, dove si stava recando per lavoro. Intervenuti sul posto, furono i suoi colleghi di lavoro a constatarne il decesso. Nicole è stata un esempio di generosità per tutti.

Così il direttore generale della Asl Fg, Vito Piazzolla, ha ricordato la giovane ragazza: "Ha dato la sua vita per questo lavoro, quello che è successo è drammatico. Nicole viene ricordata come una persona davvero straordinaria, che aveva dedicato tutto il suo impegno professionale. Ci rimane che è un sorriso di speranza, perchè significa che questo lavoro, seppur difficile e pesante, può essere fatto con un atteggiamento positivo". "Ci lascia un bellissimo ricordo, quando lei apriva la porta entrava il sole" il ricordo delle colleghe di lavoro. "Era il muscolo di questa postazione. La porteremo sempre con noi".