Terribile impatto in A16: muore sul colpo 59enne di Panni

Un uomo di 59 anni, originario di Panni, ha perso la vita all’alba di oggi in un terribile incidente stradale avvenuto sull'autostrada A16, Napoli - Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, nell’Avellinese. Come riporta AvellinoToday, il fatto è successo intorno alle 6 del mattino, quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta al km 99 dell’autostrada, in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro ed un'autovettura. Nel violento impatto, il conducente dell'auto ha perso la vita, mentre l'uomo alla guida del pesante automezzo non ha subito grosse conseguenze. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.