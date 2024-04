In migliaia per i 100 anni della Fontana del Sele: Mannoia e Turci fanno cantare Foggia sulle note di Lucio Dalla

Acquedotto Pugliese ha voluto fare le cose in grande e ci è riuscita perfettamente. Per onorare il centenario della fontana del Sele e quindi della presenza di una rete idrica a Foggia, si è puntato davvero in alto. Un concerto in ricordo di Lucio Dalla, cittadino adottivo della nostra provincia che ha amato il nostro mare e la nostra terra. Grandi nomi sul palco di ieri sera che ha richiamato migliaia di persone, invadendo piazza Cavour: da Fiorella Mannoia a Erica Mou, da Paola Turci a Rosmy, con un grandissimo Gino Castaldo a condurre i giochi e un immenso Ricky Portera alla chitarra. Il tutto accompagnato dall'orchestra del Conservatorio di Foggia.

Un excursus tra i brani più profondi di Lucio Dalla, come "Quale allegria" interpretata magistralmente d Rosmy, passando per Piazza Grande, Com'è profondo il mare, L'anno che verrà, chiudendo con Futura, brano che ha dato il nome all'evento firmato Acquedotto Pugliese.