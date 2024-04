Shivananda, il santone choc che dice di guarire le persone con il sesso: "Ho questa grazia divina"

"Lui dice che praticamente ti guarisce fisicamente tramite il sesso", parte così il servizio della giornalista e inviata di Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, la collega Marianna Canè, andato in onda nella puntata del 17 aprile (il secondo dopo il servizio del 15 dello stesso mese): "Io guarisco attraverso l'amore, chi è che vi manda? Cosa volete?" la risposta di Shivananda - al secolo Francesco Grassi di Martina Franca - contro il quale sarebbe stato presentato un esposto: "Ho questa grazia divina, non mi sono inventato di essere questo, sono un canale del signore, un canale dell'energia"

"Con il tempo ho capito che i suoi insegnamenti spirituali non esistevano, mi diceva che lui era un avatar, che in India significa la discesa di Dio in terra"

In alcuni video avrebbe mostrato finanche di avere le stimmate sostenendo di parlare con le divinità: "Un esperto manipolatore della mente" lo definirebbero le sue vittime. "Mi ha spogliata e poi a un certo punto mi ha penetrata. Con questa penetrazione mi ha detto che avrebbe guarito il mio utero. Sono stata manipolata, ha iniziato a cambiare il mio nome di nascita e poi ha iniziato a chiamarmi in camera sua" la confessione choc di una delle presunte vittime.

La comunità - ribattezzata Ashram - sarebbe prossima alla chiusura per un cosiddetto 'tour globale'. Il luogo in cui esercita glielo avrebbe donato una persona che sarebbe guarita da un tumore. Per partecipare a una seduta servono 108 euro, prima però bisogna autorizzare a firmare una liberatoria in cui si autorizza il guru a toccare.