Università di Foggia sempre più appetibile, ma pochi foggiani la scelgono: "Nostra sfida è convincerli"

Si è tenuto questa mattina, nell'aula Magna della facoltà di Economia in via Caggese, l'open day dell'Università di Foggia per l'orientamento dei futuri studenti dell'Ateneo foggiano.

Il tema guida di questa edizione è "Interconnessioni", una parola che racchiude in sé l'importanza di creare legami solidi e costruttivi tra i vari dipartimenti e gli enti deputati alla formazione all'interno dell'Università di Foggia.

Ospiti diversi ex studenti che, nel percorso post laurea all'università di Foggia, hanno dato dimostrazione di elevate capacità contraddistinguendosi nel mondo del lavoro. Tra questi - ai nostri microfoni - Daniela Muscillo, laureata in Giurisprudenza e oggi Magistrato ordinario al Tribunale di Foggia.