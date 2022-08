Luigia non ce l'ha fatta: morta in ospedale la 35enne in e-bike travolta sulla Sp 5

Con lei, sulla bicicletta, vi era anche la 23enne Amelia Capobianco, che è morta sul colpo. Luigia invece è stata soccorsa dall'equipe dell'elisoccorso: rianimata, intubata, trasfusa e portata in pronto soccorso a Foggia, dove le sue condizioni sono apparse critiche, fino al decesso sopraggiunto nelle scorse ore.

Sale a due il bilancio delle vittime del terribile incidente stradale, avvenuto lo scorso lunedì sera, lungo la strada provinciale 5 , che collega Lucera a Pietramontecorvino. Nel corso della notte, infatti, è deceduta la 35enne Luigia Boccamazzo, elitrasportata in gravi condizioni al Policlinico di Foggia, dopo che la e-bike sulla quale viaggiava è stata travolta da un'auto in transito.

