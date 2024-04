Incidente stradale alla periferia di Foggia: scontro tra due auto a un incrocio

Paura alla periferia di Foggia, dove nella notte si è verificato un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra viale Giotto e via Altamura: a entrare in collisione una Opel Corsa e una Lancia Delta. Le cause dell'impatto sono al vaglio della Polizia Locale, intervenuta poco dopo sul posto per i rilievi.

Fortunatamente nessuno degli occupanti di entrambi i mezzi ha riportato gravi ferite.