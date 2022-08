Incidente stradale sul Gargano: morto il regista lucerino Luigi Vetere, tre feriti

E' il giovane regista lucerino, Luigi Vetere, la vittima del grave incidente stradale avvenuto questa mattina sul Gargano. L'uomo, 29 anni, è deceduto nell'impatto frontale tra due auto, avvenuto lungo la Provinciale 41, nel territorio tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. Altre tre persone sono rimaste ferite. Sgomento per la perdita: "Oggi, abbiamo perso un amico e un professionista. Siamo attoniti, avevamo in mente di fare molte altre cose insieme. Ci mancherai", scrivono i tecnici dell'azienda di servizi per la scena e lo spettacolo Avl.

"Non si può perdere la vita a 29 anni, avendo ancora il mondo davanti. Non si può perdere la vita su una strada in questo modo. Non riesco a crederci", aggiunge il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta. "Lucera piange ancora una volta una giovane vita spezzata e questo è ingiusto ed insopportabile. Luigi, ragazzo umile, educato, grande professionista. Esprimo la mia vicinanza e quella dell'intera città di Lucera alla famiglia ed a tutti i suoi cari. Porterò per sempre Luigi nel mio cuore".