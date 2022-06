Lacrime per Alessio, il ragazzo dal sorriso contagioso morto tragicamente: "Ci lascia un'anima bella"

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore di San Severo i funerali di Alessio Malizia, il 29enne morto tragicamente in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla sp 41 che collega Torre Mileto a Capoiale, venerdì 10 giugno. La salma del ragazzo classe 1992 arriverà questa mattina in chiesa alle 11.30. Lascia il padre, un fratello e una sorella. Alessio era un ragazzo solare, benvoluto da tutti. Da alcuni giorni era in cerca di una stanza in un appartamento a Roma, dove si sarebbe trasferito per lavoro.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità sanseverese, che piange l'ennesima giovane vittima della strada. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nelle scorse ore sui social. "...credo solo che questa vita sia ingiusta e fottutamente sbagliata se un ragazzo come te, leale, pulito, sincero, affettuoso, ma soprattutto un amico vero, venga a mancare improvvisamente..." scrive Marco su Facebook. "...purtroppo se ne vanno sempre i più buoni. Sono senza parole per quel poco che riesco a concretizzare. Eri un ragazzo molto buono, simpatico, generoso e sempre disponibile. Sei stato il mio compagno di vita per tanti anni, e ho tanti ricordi legati a te, tante esperienze abbiamo fatto insieme che porterò sempre dentro al mio cuore..." scrive Rocco. "...ci hai lasciato così e io non ci posso credere. Non ho parole per descrivere il dolore che provo, so solamente che tutto il bene che ti voglio lo porto dentro me per sempre. Sei speciale" il ricordo di Nicole. "Una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto, sempre educato e mai fuori luogo. Credo di non averlo mai visto senza sorriso sul volto. Certe notizie ti lasciano senza fiato nè parole" il commento di Anna. "Il mondo è buio e cupo, schifoso, proprio perché ci vengono strappate le anime più belle, quelle sempre con il sorriso e il sole negli occhi. Addio pelato da lassù splendi più che mai" il post di Antonio.

Struggente il ricordo di Kasia: "Eri una torcia. Sei stato solo bontà. Eri un'anima talmente energica che passare del tempo con te è stato un piacere. Dopo i miei ultimi duri mesi di perdita del mio amato papà, non riesco a credere che ci mancherai anche tu. Perché? Questa è l'unica domanda che devo e dovrei pormi. Perché non sono assolutamente d'accordo con tutto questo. L'ultima volta che ci siamo visti per il brunch con le nostre mimose e i nostri pancake è stato così fantastico e divertente. Hai detto ci vediamo Kasha. E adesso? Riposa in pace amico mio. E' tutto sbagliato ma sono sicuro che mio padre si prenderà cura di te. Mi sento estremamente duro, triste e duro. Così Gio. "Potrei raccontare delle nostre mille risate. Potrei raccontare delle nostre mille serate o di quando nel viaggio Firenze-San Severo abbiamo cantato gli 883 a squarcia gola (e non solo). Potrei raccontare il tuo “cervììì” urlato fra la folla, riconoscibile fra 1000 persone. Potrei raccontare un’infinità di cose. L’unica costante di tutti questi ricordi è il tuo sorriso, la tua vivacità e la tua voglia di vivere! Chi ti ha conosciuto è stato fortunato, eri e sarai sempre una delle persone più belle da poter incontrare! Ciao amico mio, ciao pelato del mio cuore!"