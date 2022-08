Tragedia sulla Ss 16, giovane carabiniere muore in un incidente: stava rientrando a casa dopo il turno a Manfredonia

Ennesima tragedia sulle strade pugliesi. È di un morto il bilancio dell'incidente stradale avveuto questa mattina in via Foggia, sulla Statale 16 tra Margherita di Savoia e Barletta. A perdere la vita, un carabiniere 41enne, che stava rientrando in moto a Barletta dopo aver svolto il turno di notte a Manfredonia. L'impatto con un'auto, forse per una mancata precedenza, è stato fatale per il giovane militare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di stato, oltre agli operatori del 118 i quali hanno potuto solo accertare il decesso dell'uomo.

La vittima si chiamava Eugenio Cosco, sposato e con due figli: prestava servizio nel comune sipontino, ma viveva a Barletta: "Era da sempre riconosciuto come ligio ed esemplare nel suo ruolo", scrive il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.