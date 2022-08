Ultima ora: incidente mortale sulla Statale 16

Giornata drammatica in provincia di Foggia, dove questa sera, intorno alle 20.30, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha provocato la morte di una persona. Il violento impatto nei pressi di un'area di servizio della Statale 16 'Adriatica', in agro di San Severo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto insieme ad alcune squadre dei vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, sul sinistro in cui sono rimaste coinvolte due autovetture e una bicicletta.

Nel violento impatto, uno dei due veicoli si è ribaltato in una cunetta, mentre l'altra auto è rimasta al centro della carreggiata. Non ce l'avrebbe fatta la persona alla guida della bicicletta. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico. E' il terzo incidente con morti o feriti gravi della giornata, dopo quello avvenuto in mattinata sulla A14 e qualche ora dopo a Carapelle.