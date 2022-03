35enne morto in un terribile incidente stradale: amici sotto choc piangono Giuseppe

Cerignola è sotto choc per la morte di Giuseppe Pugliese, 35 anni, sposato da qualche anno e genitore di un bambino, vittima ieri sera di un terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 nel tratto Cerignola-Canosa di Puglia, mentre era in auto con il padre, che sarebbe rimasto ferito.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e delle chat. Decine e decine i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. Giuseppe era un imprenditore, insieme al padre, riforniva di prodotti agricoli i commercianti di frutta e verdura. Tanti, in queste ore, lo ricordano come un ragazzo dal cuore grande, educato, solare e sempre sorridente.

"Una notizia che non vorresti mai sentire. Non riesco a crederci, ti ho conosciuto che eri un bambino, ti ho visto crescere affrontare i tuoi problemi con filosofia, eri forte, ti ho visto realizzare i tuoi sogni, il tuo matrimonio super accurato nei minimi dettagli, poi l'arrivo del tuo bimbo, la felicità si leggeva nei tuoi grandi occhioni, ora veglia sulla tua splendida famiglia e vola più in alto che puoi" (Catia).

"Non ci credo ancora amico mio, quando ho avuto la chiamata ho detto: è impossibile. Il Signore ti ha voluto con sé, nella sua casa, ma la nostra amicizia è ancora qui, su questa terra, nel mio cuore per sempre. Mi manchi già amico mio, 25 anni di ricordi" (Francesco).

"Svegliarsi con la notizia della tua scomparsa per me è stato un colpo al cuore. Voglio ricordarti così, sempre sorridente e allegro come lo eri nelle serate che abbiamo trascorso insieme. Salutami mia cugina!" (Francesca).

“Un dolore immenso la tua perdita. Sei stato un alunno modello. Ragazzo dolce e disponibile. Eri così felice e orgoglioso quando mi annunciasti il tuo matrimonio e io ho sempre fatto il tifo per te. Dolce Giuseppe, ora, riguardando il regalo che mi portasti dalla Spagna e che conservo con immenso amore, sono tornati in mente gli anni di scuola trascorsi insieme e poi tutte le tue successive esperienze. Ti porterò sempre nel mio cuore come già ho fatto in questi anni. Riposa in pace dolce Angelo. La tua prof. "(Luigia).