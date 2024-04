Maria e Incoronata, le lavoratrici di 25 e 36 anni morte di caporalato in un incidente stradale

Romano Pesavento, presidente del coordinamento docenti discipline dei diritti umani, ricorda la morte avvenuta il 24 aprile di 26 anni fa, nel 1998, nei pressi di Cerignola, di Maria Incoronata Ramella, fresca sposa appena 25enne nata a Carapelle e Incoronata Sollazzo, 36enne di Candela sposata e madre di due figli, le braccianti agricole decedute in un incidente stradale, mentre a bordo di un furgone fatiscente, con altre 15 donne, tornavano a Carapelle dopo una giornata di lavoro in un'azienda conserviera di Bisceglie.

Pesavento è tornato sul tema del caporalato, che non solo sfrutta gli esseri umani riducendoli in condizioni di quasi schiavitù per una paga misera, ma offre “servizi” veramente indegni di un essere umano: dormitori sporchi e inadeguati, alimentazione insufficiente, strutture e infrastrutture pericolose per i lavoratori.

Anche oggi, secondo gli ultimi rapporti di ricerca, dilaga tale fenomeno nei settori tradizionali, 450mila casi accertati nel solo ambito agricolo per Eurispes, e nell’ambito dei nuovi settori della gig Economy, compromettendo i diritti più elementari dell’uomo. Occorre riflettere e sensibilizzare i giovani su tale problematica perché le lancette dell’orologio non possono essere portate indietro.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha segnalato l’elaborato del giovane studente Mario Dattoli della classe I sez. D del Liceo Scientifico Filolao di Crotone, il quale racconta la triste vicenda di due coraggiose donne che, per motivi di mera sopravvivenza, andarono incontro a un destino atroce.