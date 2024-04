Cinquant'anni di attività: l'omaggio di San Severo alla sartoria Manfredi e al notaio Cassano

La mattina del 18 aprile, presso la sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini della residenza municipale, il sindaco Francesco Miglio e il vicesindaco Salvatore Margiotta hanno tenuto una cerimonia di premiazione per sottolineare i 50 anni di attività di un conosciuto ed apprezzato artigiano di San Severo.

Si tratta di Leonardo Manfredi, della omonima sartoria 'Manfredi' di via Matteo Fraccacreta, che ha recentemente festeggiato i 50 anni di attività, tutti trascorsi nella storica sede nel cuore del centro storico cittadino a due passi da Piazza Municipio.

Dichiarano sindaco e vice che hanno effettuato la premiazione: “Abbiamo volutamente concesso un meritato plauso ad un concittadino come Leonardo che tanto si è speso per servire la sua comunità in cinque decenni, affiancato dalla famiglia, in particolare dalla moglie Maria Grazia del Tito e più recentemente dalla figlia Valentina Manfredi che prosegue sulle orme paterne il lavoro. Leonardo meritava un pubblico riconoscimento per i 50 anni di ininterrotta e lusinghiera attività lavorativa che ne fanno uno dei più longevi sanseveresi nel settore”.

Nello stesso giorno ha festeggiato i 75 anni di età chiudendo una lunghissima parentesi lavorativa, durata mezzo secolo, il notaio Lorenzo Cassano (Renzo per tutti), uno dei professionisti più apprezzati della città ed una delle persone più conosciute e stimate.

Questo il commento: “Con grande piacere abbiamo appreso di questo bel momento di Renzo, il Notaio che con i suoi atti, ben 188.256, e la sua attività ha contribuito a contraddistinguere episodi importanti della vita del nostro territorio e della nostra comunità. Oggi ci piace sottolineare che l’amico Renzo ha seguito magnificamente le orme paterne, di suo papà Enrico, Notaio rimasto nel ricordo di tanti, e che il suo studio, ivi comprese le sedi di Vieste e Torremaggiore, è sempre stato aperto a tutti perché è ben nota la sua ricchezza d’animo nei confronti di quanti si sono rivolti a lui in questi decenni. A Renzo e alla sua famiglia, in particolare alla moglie Paki Attanasio e ai figli, il nostro messaggio di augurio per un nuovo ed ancora più stimolante percorso di vita, umano e professionale”.