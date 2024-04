Paola Dee, la regina foggiana della movida gay a Roma: "Io, dal 'Mucca Assassina' al 'Gay Village'"

Nata a Foggia il 17 dicembre 1964 da mamma Carmela, insegnante, e da papà Lazzaro, impiegato dell'ex Usl - "una famigliola bellicosa a volte divertente, a volte meno" - Paola Dee, al secolo Paola Di Francescantonio, è stata tra le protagoniste della puntata del programma 'Le Ragazze' andato in onda il 20 aprile su Rai 3 e realizzato da Pesci Combattenti con la conduzione di Francesca Fialdini.

Dopo un’infanzia turbolenta a causa del rapporto conflittuale dei suoi genitori, che si separeranno quando avrà appena 12 anni, Paola trova rifugio nella tv e negli show di Raffaella Carrà, di cui conserva una "preziosissima cartolina" del 1971, con dedica, quando la Carrà rispondeva alle letterine che inviavano i bambini.

"In quel momento io ho deciso di salvarmi la vita, Raffaella è stata quella che mi ha salvato la vita, mi sono immersa in quello che faceva, in come lo faceva, nel suo sorriso, mi sono sentita inglobata e ho dimenticato quello che c'era dietro".

Durante la puntata, Paola Dee ha ricordato quando il papà ha lasciato casa: "Mi ricordo quel giorno, eravamo in cucina, probabilmente a fare i compiti, io e mia sorella, c'era anche mamma e l'ho visto passare, lo vedevo passare davanti la porta con la valigia, una, unica valigia, a portarsi via tutte le cose, quindi, più volte nella stessa giornata e a sera non tornare più"

"Ho subito quell'atmosfera pesantissima. Vedevo mamma star male e andavo lì per proteggerla, ma oggi ho capito che sicuramente ha fatto malissimo anche a lui, perché era sempre molto nervoso quando ci prendeva, non vedeva l'ora di riportarci indietro".

Dopo il liceo, Paola si trasferisce a Roma dove si iscrive alla Facoltà di Psicologia. Nella Capitale, grazie a un costumista teatrale e cinematografico che abitava con lei, conosce e frequenta il circolo omosessuale Mario Mieli.

Ha inizio così l’era "bella, grande" del Mucca Assassina, le serate romane della movida gay di cui Paoladiventa regina indiscussa: "A Foggia ero figlia, a Roma ero sola, me stessa, ad affrontare qualunque cosa"

Il 23 settembre 1995 sposa il venezuelano dei Porompompero, il gruppo pioniere di drug queen: "Verso la metà del 1998 decido di dedicarmi alla costruzione del pride mondiale del 2000 nell'anno del Giubileo, abbiamo cominciato a ricevere delle minacce".

Nel 2002 lascia il Mucca Assassina e dà vita al Gay Village.