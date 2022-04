Esce fuori strada con l'auto e muore: aveva 25 anni

Auto esce fuori strada, muore sul colpo giovane donna di Cerignola. E’ accaduto la scorsa notte, alle porte di San Ferdinando di Puglia, dove si è verificato il drammatico incidente. Per la ragazza - Rossella Cucchiarale, 25enne del centro ofantino - non c'è stato nulla da fare. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre ai carabinieri spetterà il compito di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

“Oggi avremmo dovuto inaugurare la nuova Piazza Santa Barbara, ma la notizia della morte di Rossella, tragicamente scomparsa in un incidente stradale e che viveva proprio in quel quartiere, ci obbliga al silenzio, alla preghiera e alla riflessione. Pertanto abbiamo deciso di annullare l'evento. È davvero una notizia straziante”, commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito. “Ancora una giovane vita spezzata su strada alle porte della nostra città: è impensabile perdere la vita a soli 25 anni, quando si ha tutta la vita davanti e i sogni di ogni ragazzo iniziano a prendere forma. Ai familiari vanno l’affetto e l’abbraccio di tutti i cittadini di Cerignola. Decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social. "Rimarrai nel mio cuore sempre, ti ho sempre voluta bene come una sorella, non ci credo che te ne sei andata" scrive Roberta