Nella Cattedrale l'ultimo saluto a Gianpaolo, il ragazzo "brillante" che ha donato gli organi morto a Parma

Foggia è ancora sotto choc per la morte di Gianpaolo, uno dei due figli del professore di informatica presso il Blaise Pascal di Foggia, Antonio Damato, deceduto il 14 novembre presso la Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato d'urgenza in seguito al terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba del giorno precedente sulla A1, nei pressi del casello di Parma, direzione Milano in località Beneceto, quando nello scontro tra due autovetture rimasero gravemente ferii sei ragazzi, tra cui il 24enne e un altro foggiano.

I funerali del ragazzo si svolgeranno domani 19 novembre, alle 16, presso la Cattedrale di Foggia. Così come avrebbe desiderato Gianpaolo, i familiari del ragazzo avevano autorizzato l'espianto degli organi, trapiantati tutti nella giornata di mercoledì. "Brillante come studente, ancor di più come persona, ti ricorderemo per il tuo sorriso e la tua voglia di vivere" il commento del dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, dove Gianpaolo, nel 2020, aveva conseguito la laurea triennale in Economia aziendale. Avrebbe completato il suo percorso di studi nella primavera del 2023.

Supporter dei colori rossoneri della sua città, nel corso della gara di Coppa Italia vinta contro il Crotone per 2 a 0, i tifosi della Curva Nord hanno esposto uno striscione: "Ciao Gianpaolo"