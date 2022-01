Morto giovane papà di 20 anni: lacrime e dolore per Pasquale, vittima di un incidente stradale

Si chiamava Pasquale Marino, aveva quasi vent’anni ed era diventato papà di un bimbo da pochissimo tempo, l'automobilista che questa mattina, intorno all’ora di pranzo, mentre viaggiava alla guida di una Fiat Punto sulla Statale 89 nel tratto tra Apricena e San Severo, è finito fuori strada e si è ribaltato terminando la sua corsa contro un albero. L’impatto frontale, violento, non ha lasciato scampo al ragazzo.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. Sotto choc la comunità sanseverese, già fortemente provata dai gravi accadimenti dei primi giorni del 2022. Decine e decine i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e parenti comparsi sui social alla notizia della sua tragica scomparsa: “E’ atroce, non ci sono parole per colmare un dolore così grande”. "Cosa ci hai combinato, non ci voglio credere, sei entrato in famiglia come un angelo e sei andato via in punta di piedi. Ci hai distrutto" il messaggio straziante di una zia.

La morte di Pasquale aggiunge dolore a dolore, atteso che soltanto qualche giorno fa un agricoltore del posto è deceduto per le gravi ferite riportate in un altro incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 a metà dicembre 2021.

Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. I carabinieri per la gestione della viabilità.