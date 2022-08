Violento scontro fra due auto sul cavalcavia della Sp 58: muore una donna

Non ce l'ha fatta la donna di nazionalità tedesca, coinvolta in un terribile incidente avvenuto lo scorso 12 agosto sul cavalcavia della Sp 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte due auto. La donna, le cui condizioni erano apparse subito critiche, era ricoverata presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Era residente in Svizzera, come gli altri passeggeri dell'auto, tra cui una giovane ragazza incinta, ferita lievemente.