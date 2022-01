Tragedia sulla Statale 16: agricoltore muore dopo 20 giorni di agonia, in fuga gli occupanti dell'altra auto

E' morto dopo venti giorni di agonia presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove era stato ricoverato per la gravità delle ferite e lesioni riportate nel violento urto, Antonio D'Errico, agricoltore 70enne di San Severo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre scorso sulla Statale 16, all'altezza di un incrocio tra le uscite di via Lucera e via Castelnuovo.

L'ennesimo sinistro mortale che allunga la striscia di sangue su quella arteria, senza che per il momento ci sia un responsabile. Gli occupanti dell'auto entrata in collisione con la macchina della vittima si sono dati alla fuga e sarebbero tuttora ricercati. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia che hanno ricostruito la dinamica dell'impatto. L'auto su cui viaggiavano i due fuggitivi era priva di copertura assicurativa. Sul caso indaga la Procura della repubblica presso il Tribunale di Foggia che ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore.

D'Errico - deceduto l'altro giorno nel reparto rianimazione dell'ospedale di San Giovanni Rotondo - bordo della sua Hyundai 'Gez' proveniva dalla strada comunale 'Montello', quando ha impegnato e superato l'incrocio con la statale '16 Adriatica' in direzione San Severo, ma la sua macchina è stata urtata sulla fiancata destra da una Alfa 156, verosimilmente giunta sul posto a velocità sostenuta - come si evincerebbe dalla frenata sull'asfalto - e a fari spenti secondo il racconto di altri automobilisti. Un urto così violento che ha spinto la piccola utilitaria nel terreno adiacente.

"L'incidente - spiegano i consulenti del Gruppo Mazzini Legal Planner che segue l'inchiesta per i familiari della vittima - è avvenuto in un tratto di strada con limite di velocità a 70 kmh e all'altezza di un incrocio dove la velocità va ulteriormente ridotta".