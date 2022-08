Furgone fuori strada sulla Ordona - Stornarella: autotrasportatore muore durante la corsa in ospedale

E' Michele Altomare, autotrasportatore di Zapponeta, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, lungo la Provinciale che collega Ordona a Stornarella. L'uomo, che avrebbe compiuto 41 anni il prossimo ottobre, è rimasto vittima di un incidente autonomo, mentre era alla guida del suo furgone.

Il fatto è successo poco dopo le 21 di ieri: per cause ancora da accertare, un furgone è uscito fuori strada, precipitando al di sotto della sede stradale. Nulla da fare per il conducente del mezzo, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate: intubato e stabilizzato dai sanitari dell'elisoccorso, il 41enne è deceduto durante la corsa in ospedale. I funerali si terranno domani mattina, alle 9.30, presso la parrocchia San Michele Arcangelo di Zapponeta. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.