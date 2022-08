Addio a Vito, il 32enne che sognava di esportare la pizza all'estero: "Imprenditore brillante"

Sono trascorsi due giorni dall'incidente mortale in cui ha perso la vita il 32enne Vito Netti, e il dolore è ancora forte a Lucera - dove si attende il nulla osta del magistrato per fissare i funerali - come a Cesenatico, luogo in cui è avvenuto il tragico impatto.

Vito ha perso la vita in sella alla sua moto, in un tratto della Statale Adriatica che in Romagna è tristemente noto per i gravi incidenti stradali. Originario di Lucera, Netti era un apprezzato imprenditore che a Cesenatico gestiva l'Hotel Jole. La sua grande passione era per la professione di pizzaiolo, il 32enne era infatti istruttore dell'Accademia nazionale pizzaioli italiani. Ma Netti era anche proprietario di due attività in Repubblica Ceca, a Brno.

Una circostanza che spiega il particolare della targa ceca della sua moto Kawasaki, che martedì pomeriggio si è scontrata contro l'Opel Corsa bianca, nell'incidente purtroppo fatale.

Lucera ha reso omaggio al 32enne nel giorno dei festeggiamenti dedicati a Santa Maria Patrona: "Preghiamo affinché la famiglia di Vito Netti, bravissimo ragazzo, lavoratore ed imprenditore brillante, possa avere la forza di superare questo terribile momento", aveva detto in quell'occasione il sindaco Giuseppe Pitta. Intanto la famiglia di Vito aspetta il nullaosta del magistrato per poter fissare l'ultimo saluto.