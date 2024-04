Avvocato morto in un incidente, salma sarà riesumata: "Autopsia va letta nel solco della vicenda giudiziaria"

"La decisione del gup di disporre l’accertamento peritale richiesto dalla difesa dev’essere letta nel solco della vicenda giudiziaria che ha portato la Procura di Foggia a chiedere il rinvio a giudizio del conducente del mezzo pesante, la cui condotta gravemente colposa causava la morte - avvenuta sull’A14 - del noto penalista foggiano".

Questo il commento del collegio (avvocati Matteo Antonio Starace e Fabio Debellis) che rappresenta i familiari dell'avvocato Ciro Nardelli, deceduto lo scorso 10 agosto, in un incidente stradale (qui la notizia).

Come già anticipato su queste colonne, infatti, la gup del Tribunale di Foggia, Roberta Di Maria, ha accolto la richiesta della difesa (avvocato Sabino Di Sibio), autorizzando la riesumazione della salma per procedere all'autopsia, esame ritenuto fondamentale a stabilire le cause del decesso del 66enne.

"Non bisogna dimenticare che l’accertamento interviene in una fase procedimentale ben definita, ovvero quella del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato perché destinatario dell’imputazione di omicidio stradale da parte dell’Ufficio procedente, dopo l’espletamento di indagini curate dalla sottosezione della Polstrada di Foggia", continuano i legali.

Nella prossima udienza, in programma a fine aprile, verrà conferito l'incarico al medico legale che eseguirà l'esame.