Pio di Foggia e Simone di Manfredonia, i 21enni de 'La Pupa e il Secchione' con Noemi e Federica

Un foggiano e un manfredoniano, entrambi 21enni, sono due concorrenti della nuova edizione della Pupa e il Secchione in onda dal 10 aprile su Italia 1. Si tratta del divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni. In giuria: Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Conduce Enrico Papi.

Simone Candido, 21 anni di Manfredonia, è uno studente di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino. Nel tempo libero si diverte a montare e a smontare computer. "Quello che mi manca tanto di Manfredonia è la mia mamma e la cucina. Infatti quando sto a Torino non vedo l'ora che arrivi il pacco da giù, che ha scaldatelli, caciocavalli, salami, pasta, di tutto e di più. La mia salvezza della convivenza che sta lì".

Gli piace fare battute squallide e nella prima puntata ne ha fatte ben tre: "Cosa fanno due atomi quando si scontrano? Leng", "perchè le pecore odiano programmare? Perché hanno paura dei rup. Come viene chiamato il pc appena nato? Il picciotto".

A sceglierlo è stata Federica: "A me piace, è simpatico, cambiamo un po' il look. C'è la base, basta modificare qualcosa".

Pio Savelli, 21 anni di Foggia, studia Giurisprudenza e anche alla Accademia delle Belle, è appassionato di letteratura greca e latina. Scrive libri di poetica e narrativa, anche un poema allegorico didascalico e basa la sua esistenza sulla teoria dell'humanitas, "sia in senso greco che latino, specialmente quella ciceroniana" evidenzia.

A sceglierlo è stata Noemi, perché, confessa, "a me piacciono le materie umanistiche". "

"Credo che abbia visto in me un secchione abbastanza preparato per poterla invogliare a studiare"