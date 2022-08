Incidente stradale a Cesenatico, violento frontale auto - moto: muore sul colpo 32enne di Lucera

Un motociclista di 32 anni, Vito Netti, di Lucera, è morto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 16 agosto, lungo la Statale Adriatica a Cesenatico.

L'uomo era in sella alla sua moto quando si è verificato l'impatto, violentissimo, scontro con un'auto. Come riporta CesenaToday, il fatto è successo alle 17:45: tremendo l'impatto tra la motocicletta e la fiancata di una Opel, il motociclista è morto sul colpo. Sotto choc la giovane alla guida dell'utilitaria. La vittima lavorava in Romagna come stagionale e stava viaggiando sulla sua Kawasaki prima del drammatico schianto, alla base del quale pare ci sia una mancata precedenza.

Sul posto due mezzi del 118, un'ambulanza e un'auto medicalizzata, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del giovane. Sul luogo dell'accaduto, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Cesenatico, oltre alla polizia stradale per i rilievi e per accertare la dinamica dello schianto.