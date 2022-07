Giovane madre muore in un terribile incidente stradale: lacrime per Giusy, aveva 37 anni

Foggia, Giuseppina Basile, la 37enne morta a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto in via Bergnana nella frazione di Amola, intorno alla mezzanotte dell'altroieri.

Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto sulla quale viaggiava Giusy, è uscita fuori strada terminando la sua corsa lungo un canale di scolo e poi contro un muretto. All'arrivo dei soccorritori per la donna non c'era più nulla da fare. Sul sinistro indagano i carabinieri. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua Carpino, dove aveva vissuto prima di trasferirsi.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook in queste ore: "Ci siamo conosciute in un tempo lontano, ma meraviglioso. Il tuo sorriso smagliante, la tua grinta e la tua voglia di vita non la dimenticherò mai" il ricordo di Tamara su Facebook.

"È proprio vero, la vita è un brivido che vola via. È volata via troppo presto, una mamma, una figlia, una sorella, una cugina, una nipote, un amica. Mancherai Giusy Basile, mancherà la tua gioia, la tua voglia di vivere e il tuo magico sorriso. Tu per noi eri e sarai sempre ciò che la vita ci ha donato di conoscere. Vivrai nell'anima di tua figlia, proteggila e guidala alla miglior vita, proprio come avevi iniziato a fare" il ricordo di Maria.

"Te ne sei andata così all'improvviso, lasciandoci un vuoto. Adesso sei accanto al tuo dolce papà e al nostro fratellino, non dimenticherò mai le nostre serate insieme i nostri momenti di spensieratezza, sarei per sempre nel mio cuore" scrive Matteo.

"Ciao Giusy Basile con te custodirò i ricordi di una adolescenza folle, quante pazzie fatte insieme le nostre risate e il tuo sorriso sempre stampato nel viso. Si fa veramente fatica a credere che non ci sei più ma come sempre la vita è imprevedibile" si legge ancora sui social.