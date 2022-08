Agosto drammatico per Lucera: quattro vittime della strada spezzate in poche settimane

Quattro vite spezzate nel giro di un mese. E’ la città di Lucera a pagare il prezzo più alto di questa drammatica estate foggiana, funestata da tanti – troppi – incidenti stradali. Luigi, Vito, Egidio e Amelia sono le vittime che il centro federiciano ha pianto nelle settimane di agosto.

Lacrime e sangue che hanno bagnato le strade del Foggiano, l’ultima volta ieri sera dove, lungo la Statale 5 che collega Lucera a Pietramontecorvino, ha perso la vita la giovanissima Amelia Capobianco, 23 anni. E’ morta sul colpo, mentre era in sella ad una bici elettrica con un’altra donna (gravemente ferita); l’e-bike si è scontrata con una vettura e per la giovane campionessa di basket non c’è stato scampo.

Qualche giorno prima, la cittadina si è chiusa nel dolore per la morte di Egidio Di Fiore, il 66enne deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto il 23 agosto sulla Sp 109 tra San Severo e Lucera. Di Fiore lascia la moglie e due figli, Matteo (ferito nello stesso incidente) e Carmela. Altre lacrime sono state versate il 16 agosto, quando è venuto a mancare il 32enne Vito Netti, lavoratore ed imprenditore brillante, deceduto nell'impatto auto-moto avvenuto nei pressi di Cesenatico. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è verificato l'impatto, violentissimo, con un'auto. Vito lavorava in Romagna, dove gestiva l'Hotel Jole di Cesenatico, e coltivava il sogno di esportare la pizza italiana all’estero (aveva due attività in Repubblica Ceca, a Brno).

Prima di lui, un altro professionista lucerino ha perso la vita sulla strada: si tratta del regista 29enne Luigi Vetere (qui i dettagli), deceduto in un terribile frontale avvenuto sulla strada per Torre Mileto, sul Gargano. Altre tre persone, coinvolte nell’impatto, rimasero ferite. Una perdita fortemente sentita dal settore dello spettacolo di Capitanata, che di Vetere apprezzava il talento, il garbo e la gentilezza.