Tragedia a Rodi Garganico: motociclista morto in un terribile incidente con un'auto

Aveva 59 anni ed era di Carpino, Francesco Ciuffreda, il motociclista morto all'ìngresso di Rodi Garganico, uscita per Lido del Sole, intorno alla mezzanotte e mezza del 3 settembre.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi del sinistro, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava la vittima, conosciutissima e apprezzata in paese per le sue doti umane, si è scontrato con una Fiat Panda.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. La notizia ha fatto immediatamente il giro delle vie e delle abitazioni di Carpino. Sotto choc conoscenti, amici e familiari. Lascia una moglie e tre figli.

"Non meritavi questo destino beffardo. Ciao frà” (Valentina). "Ho organizzato la festa dei 60 e Francesco Ciuffreda hai partecipato con grande entusiasmo. Sei stato il primo che ci ha salutato tutti con gentilezza e te ne sei andato. Quasi un cattivo presagio. Troppo presto, da parte di tutti noi presenti. Fai Buon viaggio Franco" (Rosa). "È una notizia sconvolgente, quella sera siamo stati tutti contenti di vederci.ui mi ha raccontato la sua vita ed era contento di avermi rivisto dopo tantissimi anni. Anch'io caro Franco sono stato contento, ora sono triste" (Antonello). "Con il cuore pesante di nuovo, la nostra famiglia ne ha perso un altro" (Julia).