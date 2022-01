Incidente mortale sulla Statale 16: la tragedia tra Orta Nova e Carapelle, seconda vittima in pochi giorni

Incidente mortale intorno alle 18 di oggi sulla Statale 16 in provincia di Foggia nel tratto di strada tra Orta Nova e Carapelle. Una persona di cui non si conosco al momento le generalità è stata travolta e uccisa da un'auto il cui conducente si è fermato per prestare i primissimi soccorsi. Non sono chiare le circostanze del sinistro.. Sul posto sarebbe intervenuta la polizia stradale, che dovranno chiarire quanto abbiano inciso la scarsa illuminazione, l'asfalto reso viscido dalla pioggia e l'eventuale esposizione del corpo della vittima sull'arteria.

All'arrivo dei sanitari del 118 non c'era più nulla da fare. Drammatica la scena che si sono trovati di fronte i sanitari del 118. La tragedia è avvenuta in prossimità dello stesso punto dove alcuni giorni fa ha trovato la morte in circostanze analoghe Jamal, ragazzo 25enne oritinario del Marocco che era uscito per andare a cercere lavoro. Il mezzo che lo ha travolto e ucciso, si è dato alla fuga. Il sinistro di oggi è avvenuto nella direzione opposta all'hotel Novelli e al distributore di carburanti che si trova nelle vicinanze.