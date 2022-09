Ha un malore mentre è alla guida del trattore, mezzo si ribalta nella cunetta: morto agricoltore

Ha un malore mentre è alla guida del trattore, il mezzo agricolo prosegue la corsa e si ribalta nella cunetta. Questa, in breve, la dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio, in agro di Monteleone di Puglia. Nulla da fare per l'agricoltore, un 80enne del posto, di cui non sono state ancora rese note le generalità. A nulla, infatti, sono valsi gli sforzi degli operatori del 118 e dei colleghi dell'elisoccorso intervenuti sul posto. Ai carabinieri il compito di accertare la dinamica dell'accaduto ed effettuare i rilievi del caso.