Incidente mortale tra Mattinata e Vignanotica: centauro 47enne morto nello scontro con un'auto

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, sul Gargano, dove si è verificato un violento impatto tra un'auto e una motocicletta. Il fatto è successo intorno alle 16, lungo la strada che collega Mattinata a Vignanotica.

L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al centauro, un uomo di 47 anni, Nicola Difrancesco: i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. "Che destino crudele. Ciao Nico. Buon viaggio amico mio" scrive su Facebook il consigliere comunale Rino Pezzano.

Sul posto, insieme alle forze di polizia per i rilievi del caso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento sipontino per liberare la vittima e per mettere in sicurezza la zona. Resta da chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.