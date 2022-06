Tragedia in autostrada, tra San Severo e Foggia muoiono padre e figlia di ritorno da Milano

Sono un uomo di 56 anni e sua figlia di 26 anni, di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, le vittime del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 25 giugno, sulla autostrada A14, nel tratto tra San Severo e Foggia, in direzione Bari. Tornavano dalla provincia di Milano.

Ancora da accertare la dinamica. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e i tecnici di Autostrade. Probabilmente a seguito di un tamponamento, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, in un canale accanto alla carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due occupanti del mezzo dalle lamiere. È atterrato anche l’elisoccorso ma, purtroppo, per la giovane non c’era più niente da fare, è morta sul colpo, mentre il papà non ce l’ha fatta durante il trasporto in ospedale a Foggia.