Morti sulle strade del Foggiano: i nomi delle 43 vittime del 2023, tra i centauri 14 decessi

Nel 2023 il numero degli incidenti mortali avvenuti sulle strade della Capitanata è sceso rispetto all'anno precedente, ma il bilancio è ugualmente drammatico se si tiene conto del numero delle vittime, ancora troppo alto, e soprattutto della loro età. Il 2023 è stato l'annus horribilis per i motociclisti con 14 centauri deceduti. Nel 2022 furono 56 (leggi qui l'approfondimento), quarantanove nel 2021 (qui i dettagli).

Gli incidenti mortali del 2023

L'ultimo sinistro mortale in provincia di Foggia risale al 13 dicembre, quando un 43enne originario del Marocco fu travolto e ucciso da un'auto in corsa mentre attraversa la strada lungo la Sp 88 che collega Stornara a Stornarella, in un tratto di strada privo di illuminazione.

La mattina del 22 settembre, sulla Statale 16 Adriatica, al km. 648 del tratto che collega Foggia a San Severo, nell'impatto tra un'Alfa Romeo Stelvio ed un mezzo pesante, moriva sul colpo il conducente alla guida dell'auto, il 60enne Michele Marinaccio di Accadia.

Si chiamava Antonello Ferrara il 51enne deceduto nell’incidente del 25 agosto all’altezza del km 14 della Statale 673. Era a bordo di una Renault Clio uscita fuori strada contro una recinzione.

Neanche un mese prima aveva perso la vita Giuseppe Delli Carri, padre di Daniele ex giocatore e attuale direttore sportivo della Delfino Pescara 1936. In quel caso la sua auto si era scontrata con un camion che trasportava un carico di pomodori.

L’8 luglio, su quello stesso asfalto, avevano perso la vita i due fidanzati diciannovenni Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo mentre stavano andando a Marina di Lesina per festeggiare la maturità appena conseguita.

Sempre il 25 agosto, alla periferia di San Severo, Graziano Fracasso classe 1957, mentre era a bordo di una bicicletta su via Fortore, dopo l’incrocio delle cosiddette 5 vie, era stato travolto da un'auto e sbalzato sull'asfalto. Morirà a San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato in elisoccorso, qualche ora dopo a seguito di un arresto cardiaco.

Il 22 agosto ha smesso di battere il cuore di Giuseppe Antonio Cisternino, coinvolto in un incidente stradale il giorno prima sulla strada provinciale 45 bis in agro di San Giovanni Rotondo.

Il 10 agosto, intorno alle ore 7 sulla Statale 16 bis tra Bari e Foggia al km 569 in direzione Cerignola, il violento tra un camion e una auto costò la vita a Ciro Nardelli, avvocato 66enne di San Severo.

Di quattro vittime il bilancio dell'incidente avvenuto la sera del 23 luglio sulla Sp 75 a Borgo Tressanti: moriranno una donna del Mali di 40 anni, le figlie di 7 e 13 e un connazionale trentanovenne alla guida di un motorino, travolto dall'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia.

Gianluca Ritrovato, fisioterapista 49enne in servizio presso l’area ospedaliera di Universo Salute, è stata la prima vittima del mese di luglio: è morto per le gravissime ferite alla testa riportate nel drammatico incidente stradale avvenuto il 4 luglio di via Manfredonia, a Foggia, quando era stato travolto da un’auto mentre percorreva il cavalca ferrovia in bici.

Il 9 luglio un uomo a bordo di una bici, mentre percorreva la Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis e San Severo, è caduto sull'asfalto ed è morto sul colpo. L'uomo, 76 anni della città dell'Alto Tavoliere, sarebbe stato colto da un malore.

Il 18 luglio la cattiva sorte si era accanita contro il gambiano Sane, morto sulla Statale 16 tra Lesina e San Severo

Il 30 giugno Leonardo Difoggia, mentre era alla guida della sua Jeep Renegade, morì nell'impatto con una autocisterna carica di latte avvenuto sul 'Tratturello regione ponte di Bovino', nel tratto di strada che collega Stornara a Cerignola.

Il 10 maggio, sulla ex Sp 95 bis, aveva perso la vita Antonio Capuano.

Il 23 aprile era venuto a mancare Michele Reddavide di 19 anni.

Sempre ad aprile, il 16, hanno perso la vita due ragazzi residenti a Stornarella di origini romene, di 20 e 28 anni.

Sulla Sp 37, nel giorno di Pasqua, si era interrotta l'esistenza di Michelangelo Gaudelli di Lesina.

Appena 24 ore prima, a Foggia, lungo la direttrice di via Napoli, il 36enne Alessio Contini era deceduto in ospedale dopo che il veicolo sul quale viaggiava si è ribaltato più volte su sé stesso a seguito dell'impatto con un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco.

Aveva solo 25 anni, invece, il lucerino Antonio Di Sabato, morto il 6 marzo scorso, in un terribile incidente stradale avvenuto in autostrada. Il mezzo sul quale viaggiava è entrato in collisione con un pullman e per lui non c'è stato nulla da fare.

Prima ancora, il 4 marzo, una donna era deceduta lungo la statale 89, Foggia-Manfredonia, all'esito di un incidente autonomo: ferito il conducente del veicolo, nulla da fare per la donna, seduta al lato passeggero.

A Candela, sui Monti Dauni, un anziano è morto dopo essere stato travolto da un camioncino in retromarcia

Il 13 febbraio, sulla Statale 16, Foggia-San Severo, invece, era morto Giuseppe Guerra, di Manfredonia, la vittima del tragico sinistro avvenuto all'altezza dello svincolo per Borgo La Rocca. L'uomo morirà sul colpo, all'interno della sua utilitaria Fiat, dopo un violento tamponamento con un altro mezzo.

Nello stesso giorno morirà un pedone travolto sulla Provinciale 75, nei pressi di Borgo Tressanti, in agro di Cerignola.

Una delle prime vittime della strada dell'anno fu Aziz El Fekkak, di 43 anni, deceduto nel pomeriggio del 14 gennaio, nell'incidente avvenuto sulla Provinciale 83, in agro di Stornara. El Fekkak, di origine marocchina, viaggiava a bordo di una Ford Galaxy che si è scontrata con una Mercedes Classe C, sulla quale viaggiava un 34enne del posto, rimasto ferito.

Prima di lui, stessa sorte toccò alla 39enne molisana Mariangela Iorio, morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, a pochi chilometri da Marina di Lesina.

L'annus horribilis dei motociclisti

Il 12 ottobre, nel letto dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, si spegnava per sempre l'esistenza di Salvatore Bocale, il 17enne che tre giorni prima era rimasto coinvolto in uno scontro tra il suo scooter e un'auto sulla strada che collega Carpino e Cagnano Varano. Ad avere le peggio fu proprio il giovane che viaggiava insieme ad un amico.

Prima del 17enne cagnanese, era deceduto Giovanni Pirro, il pasticciere e cake designer dell'azienda 'Gelati Noir' di San Marco in Lamis, Il 17 settembre, il ragazzo ha perso il controllo della moto mentre percorreva la Statale 272 nel tratto che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo.

Il primo settembre si era spenta invece l'esistenza di Angelo Carideo, cantante neomelodico 18enne di San Severo, che sempre in moto, ha trovato la morte nel centro abitato di San Severo (i dettagli).

Il 2 agosto Antonio Rinaldi, 57 anni di Foggia e sottufficiale della Marina Militare, è morto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per le gravi ferite riportate nel terribile incidente stradale avvenuto il 30 luglio sulla Statale 89 'Garganica', a ridosso dello svincolo per la città di San Pio.

Il 21 luglio la cattiva sorte si era accanita contro Giorgio Principito, 18 anni di San Severo, morto in ospedale per le conseguenze di un incidente tra la sua moto e un'auto.

Un 39enne del Mali a bordo di un ciclomotore, è una delle quattro vittime del sinistro del 23 luglio sulla Sp 75 a Borgo Tressanti: è stato travolto da un'auto con a bordo una famiglia di connazionali.

Il 25 luglio Manfredonia si è svegliata con la notizia della dipartita di Vittorio Piccoli, il centauro coinvolto nel violento impatto del 6 luglio, in via della Transumanza, tra la sua moto e un'auto.

Non ce l'ha fatta a restare aggrappato alla vita nemmeno il 31enne di Cerignola Domenico Larogna, anch'egli centauro, vittima di un incidente avvenuto il 23 luglio sulla litoranea Vieste-Mattinata.

Il 20 giugno ha smesso di battere il cuore di Giuseppe Frasca, il ragazzo coinvolto nel violento impatto del 17 dello stesso mese sulla Sp 81, nel tratto che collega Orta Nova a Carapelle. Lo scontro frontale tra la moto sulla quale viaggiava la vittima e una Fiat Punto, aveva provocato il ferimento di entrambi i conducenti.

Prima ancora, il 28 maggio, sulla Statale 90 delle Puglie avevano perso la vita tre ragazzi di Ariano Irpino che stavano ritornando in moto a casa dopo una mattinata trascorsa sul Gargano: la 34enne Pamela Mustone, il fidanzato 30enne Emilio D'Avella e l'amico della coppia, Emanuele Serafino di 32 anni. A provocare l'incidente un 41enne di Orsara di Puglia arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Ventiquattro ore prima, sull'autostrada A16, nel tratto Candela-Cerignola Ovest, si era spenta l'esistenza di un altro centauro.

Stessa sorte, il 25 maggio, era capitata al 49enne geometra Ercole Danilo Telera, mentre in moto stava percorrendo viale Miramare a Manfredonia.

Il 9 aprile morirà sul colpo lungo la Provinciale 29, in agro di San Severo, Michele Nesta, militare dell'Esercito di 45 anni.

Gli altri incidenti stradali

Tra i centauri foggiani deceduti c'è anche Vincenzo Fabrizio Bufano, il 40enne di Foggia dipendente di Mediaworld, morto il 25 luglio a Ferrara.

Era originario di Cerignola, Vito Cascella, scomparso tragicamente in un incidente in moto a Cernusco sul Naviglio. Aveva 47 anni ed era l'assistente dei Modà.

Era legata alla città di Foggia la famiglia di Flavio Cistullo, il 13enne di Termoli deceduto il 18 dicembre, lungo la Statale 16, nel tratto di 'Adriatica' che collega Termoli a Petacciato. L'impatto è stato violentissimo e ha coinvolto un'auto e un autobus di linea impegnato nella tratta Campobasso-Termoli-Pescara.

Aveva 21 anni, studiava Medicina all'Università degli Studi 'Gabriele D'Annunzio' di Chieti ed era nata a San Marco in Lamis, la ragazza che nel pomeriggio di venerdì 17 novembre, è deceduta in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto all'uscita San Silvestro della circonvallazione di Pescara. Si chiamava Federica Pia Pizzuto.

Tra le foggiane morte fuori dai confini della Capitanata c'è anche Angelica De Padova, la bambina di appena 10 anni morta il 29 ottobre tra Spinazzola e Gravina di Puglia.

Federico Bucci, prorettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano originario di Foggia, morirà dopo due settimane di agonia. Il 3 settembre era rimasto coinvolto in un grave incidente sul Lago di Garda.

Era nato a Foggia Kevin Murataj, il ragazzo 19enne travolto e ucciso il 26 maggio a Lignano Sabbiadoro mentre attraversava la strada all'uscita da una pizzeria.

Un sinistro avvenuto il 27 marzo lungo la Statale 645, tra Toro e Campodipietra, nel territorio molisano, tra una Renegade e una Golf, è costata l'esistenza terrena al 41enne di Celenza Valfortore Antonio Di Iorio, ma residente a Gambatesa.