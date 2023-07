Tragico incidente nel Foggiano: 4 morti, tra le vittime una donna e le figlie di 7 e 13 anni

Tragico incidente stradale, questa sera intorno alle 22, sulla sp 75 vicino Borgo Tressanti in agro di Cerignola.

Un'auto con a bordo una famiglia di africani ha investito un uomo a bordo di un motorino, uccidendolo sul colpo.

Nell'impatto l'auto è uscita fuori strada sbalzando gli occupanti fuori dall'abitacolo. A perdere la vita una donna di circa 40 anni e due figlie della donna rispettivamente di 13 e 7 anni. Il padre è gli altri due figli, un maschio e una femmina, sono stati trasportati in ospedale.

Per l'uomo si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, mentre i figli sono stati trasportati in ambulanza al Tatarella di Cerignola.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cerignola ai quali spetta il compito di ricostruire l'accaduto, due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e la Guardia di finanza in supporto.