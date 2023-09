San Severo piange Angelo, morto in un incidente nel giorno del suo compleanno

È morto nel giorno del suo 18esimo compleanno Angelo Carideo, strappato alla vita da un terribile incidente nel centro abitato di San Severo.

Questa notte era in moto, una delle sue passioni. Sono rimaste coinvolte un’altra due ruote e un’auto. Non è ancora chiara la dinamica.

Angelo ha lottato fino a questa mattina, ma le sue condizioni erano apparse gravissime già al suo arrivo al Policlinico di Foggia. Troppi i traumi riportati e le ferite.

In arte Angelo Deo, era un giovane cantante neomelodico molto conosciuto. Lacrime e dolore il città. Sui social piovono messaggi commossi. “Il destino ti ha spezzato le ali troppo presto, ti ricorderemo per sempre come il ragazzo gentile e solare che abbiamo conosciuto”, si legge in un post. “Eri un’esplosione di allegria, e con la tua voce ci hai conquistati”. Sorridente e solare, ma soprattutto “molto rispettoso ed educato”, così lo descrivono.

Toccante la composizione di Antonio: “In questo giorno così carico di dolore, piangiamo un giovane con un cuore di valore. A diciotto anni, la vita era un sogno dorato, ma il destino ha scelto un cammino inaspettato e troppo spietato. Sulla sua moto, sfidava il vento con ardore, sognava di volare sempre più in alto, sempre più forte. Ma la vita è fragile, spesso incomprensibile, e ora piangiamo il suo sorriso, la sua voce così incredibile. Le sue passioni, i suoi sogni, la sua luce, restano con noi, nonostante la sua partenza precoce. Anche se è andato via troppo presto, troppo giovane, il suo ricordo rimarrà nel nostro cuore, costante e indelebile. Nel cielo, tra le stelle, ora trova pace, mentre noi qui in terra continuiamo ad abbracciare la sua memoria, il suo spirito luminoso, dedicando a lui queste mie semplici parole con amore profondo”.

Il Rione San Berardino piange Angelo ed è stata annullata la Festa di San Matteo in segno di cordoglio. Chi lo ha ascoltato quest’anno al Borgo Talent parla di un giovane talento. “Un ragazzo talentuoso e dall'animo buono”, aggiunge l’organizzatore Luigi Mossutto. Salvatore Principe, autore e compositore, ne parla come una delle “promesse più grandi della musica napoletana”.

Sconvolta l’intera comunità. “Ora canta tra gli angeli - si legge sulla sua bacheca - e fai ascoltare la tua voce anche a Dio”.