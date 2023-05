Tragedia sul lungomare di Manfredonia: noto geometra perde la vita in un incidente in moto

Terribile incidente stradale questo pomeriggio Manfredonia.

Un geometra cinquantenne del posto, Ercole Danilo Telera, ha perso la vita in un violento impatto avvenuto in viale Miramare mentre era in sella alla sua motocicletta. La dinamica è ancora tutta da chiarire. La vittima, morta sul colpo, potrebbe aver perso il controllo del mezzo prima di finire contro un'autovettura.

I sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul posto a bordo di due ambulanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonostante i tentativi di rianimarlo e salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti la polizia e la polizia locale per i rilievi sul luogo del sinistro. Decine di persone, a bordo strada, hanno assistito al tragico accaduto. L'area è stata transennata.