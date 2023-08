Tragico incidente a San Severo: muore ciclista travolto da un’auto alla periferia della città

Non ce l'ha fatta il ciclista coinvolto in un terribile incidente alla periferia di San Severo. L'uomo è stato investito su via Fortore (Sp35), dopo l’incrocio delle cosiddette 5 vie. È accaduto questa mattina.

La vittima è Graziano Fracasso, classe 1957.

Travolto da un'auto, è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, atterrato a piazza del Papa, che ha provveduto al trasferimento al Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo. Alle 14.25 è stato dichiarato il decesso a seguito di un arresto cardiaco.

Aggiornato alle 14:55.