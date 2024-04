Avvocato morto in un incidente stradale, Tribunale dispone l'autopsia: l'incarico al prof. Cipolloni

Sarà il professor Luigi Cipolloni ad eseguire l’esame autoptico sulla salma dell’avvocato Ciro Nardelli, deceduto nell’agosto scorso in un incidente stradale avvenuto in A14.

E’ quanto stabilito dal gup Roberta Di Maria che, come già anticipato da FoggiaToday, ha conferito l’incarico al medico legale nell’ambito del procedimento penale, per omicidio stradale, incardinato davanti al Tribunale di Foggia a carico di un autotrasportatore.

“Ritenuto che il tempo decorso dalla morte non osta all'utilità delle operazioni peritali”, si legge nel dispositivo, la gup ha ordinato l’accertamento per fare luce circa “l'epoca e le cause del decesso ed ogni altro aspetto utile al fine del procedimento, verificando, in particolare, se il quadro lesivo derivante dall’impatto subito da tergo con l'autoarticolato, sia stato preceduto da un evento morboso che ne ha compromesso lo stato d1 salute determinando la morte”.

L’autopsia verrà effettuata il prossimo 15 maggio, nell’obitorio dell’ospedale di San Severo. Tutte le operazioni (disseppellimento della salma, apertura della bara, trasporto in obitorio e autopsia) avverranno alla presenza del del perito, dei consulenti tecnici di parte, delle parti autorizzate, nonché del Coordinatore della ASL locale e della Polizia giudiziaria. La richiesta dell'accertamento medico-legale è stata avanzata dalla difesa dell'imputato (avvocato Sabino Di Sibio), che ha registrato la netta opposizione dei legali di parte civile (avvocati Matteo Antonio Starace e Fabio Debellis).

I FATTI | L'avvocato Nardelli è deceduto il 10 agosto del 2023, in un incidente stradale avvenuto lungo la A14, tra Cerignola e Foggia dove si è verificato un violento tamponamento con un mezzo pesante che sopraggiungeva. Tra gli accertamenti disposti nell'immediatezza dei fatti dal pm titolare del fascicolo, vi furono accertamenti tossicologici a carico del conducente del mezzo pesante - ora imputato per omicidio stradale - che sono risultati negativi, e accertamenti tecnici sulla tenuta del mezzo nonchè sulla velocità adottata.