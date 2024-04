Dall'altare ai banchi di scuola su cui si sono innamorati: neo-sposi tornano in classe nel giorno del 'Sì'

Una visita inaspettata, lo scorso sabato 27 aprile, al Liceo 'Marconi' di Foggia. A varcare l'ingresso dell'istituto scolastico di via Danimarca è stata una coppia di sposi, accompagnata da alcuni compagni della 5F dell'anno scolastico 2007/2007 e alcuni docenti dell'epoca.

Troppo grande per i neo-sposi era il desiderio di tornare nella classe in cui tutto è cominciato, e scattare una speciale foto-ricordo: "Dai banchi di scuola all' altare. Un'ex alunna e un ex alunno del liceo Marconi, nel giorno delle loro nozze, sono tornati a scuola, insieme ai loro compagni di classe e qualche insegnante. Un evento insolito, ma davvero gradito", commenta l'istituto scolastico sulla propria pagina social.

"I due sposini hanno piacevolmente stupito tutti, in una normale giornata scolastica. Ma per loro un giorno importante, e dopo il sì hanno voluto festeggiare anche nella scuola che li ha visti crescere e nella quale si sono conosciuti, tornando proprio nell'aula di quell'ultimo anno scolastico, 2006/2007. Il Marconi resta nel cuore! Felicitazioni, ragazzi".