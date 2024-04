Paura sulla Statale 16, auto travolge un cinghiale e percorre 200 metri senza una ruota

Ancora panico sulle strade foggiane a causa della presenza di cinghiali sulla strada. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è registrato nella serata di ieri: protagonista, una coppia molisana proveniente da Campomarino e diretta ad Apricena. L'auto dei due stava percorrendo la statale 16, quando all'altezza di Chieuti - al chilometro 610 - un grosso cinghiale è sbucato all'improvviso invadendo la carreggiata.

Il conducente non ha potuto evitare l'impatto, in seguito al quale l'animale è morto. Fortunatamente la coppia è rimasta illesa, nonostante l'auto fosse abbia percorso circa 200 metri senza una ruota, persa in seguito all'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Anas.