San Marco in Lamis piange Giovanni, il pasticciere dei 'Gelati Noir' morto in un terribile incidente in moto

San Marco in Lamis è sotto choc per la dipartita di Giovanni Pirro, pasticciere 23enne del posto deceduto nel drammatico incidente di oggi 17 settembre sulla Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo, mentre era in sella ad una moto, sua grande passione.

La dinamica del sinistro è ancora da circostanziare, non è chiaro se sia rimasta coinvolta o meno un'autovettura. I rilievi sono affidati ai carabinieri intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza dell’emergenza territoriale del 118 e all’elisoccorso arrivato da Foggia. I tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, purtroppo, non sono serviti.

Terzo di tre figli, Giovanni faceva parte del team Noir, il marchio di famiglia dei coniugi Michele Pirro e Rachele Coco - titolari del bar-pasticceria di San Marco in Lamis - che produce gelati, dolci e soprattutto panettoni e colombe. Sono tanti i riconoscimenti ottenuti dall'azienda in questi anni a livello nazionale e mondiale.

La notizia della dipartita del giovane centauro ha fatto immediatamente il giro dei social e dei gruppi whatsapp. Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook. Increduli e sgomenti amici e conoscenti. “Ma che brutto scherzo ci hai fatto, solo poche ore fa scherzavamo insieme” scrive Tommaso. “Era un ragazzo d’oro” si legge.”Sei l'angelo più bello, ti porterò sempre nel mio cuore” il post di Carmela. “Non ci sono parole, tristezza infinita” il commento di Annalisa. "Non ci posso credere amico mio, sarai sempre dentro il mio cuore" il messaggio di Umberto.

Cordoglio è stato espresso anche dall'Asd San Marco: "Con tanto dolore e tristezza nel cuore ci ritroviamo a dover disputare la gara odierna. Vivremo la stessa nel rispetto del dolore e della tragedia che ha colpito la nostra comunità e il nostro sponsor la famiglia Pirro. Le tifoserie rispetteranno il silenzio, non ci sarà musica e la pagina non sarà aggiornata".