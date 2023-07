Grave incidente sul cavalcaferrovia di via Manfredonia: investito ciclista

È stato tamponato da una Fiat 500, un ciclista sul cavalcaferrovia di via Manfredonia. La donna a bordo dell'auto si è subito fermata per prestare soccorso

Un uomo di circa 50 anni è stato tamponato violentemente da una Fiat 500 L, mentre percorreva il cavalcaferrovia di via Manfredonia. L'uomo è stato travolto per cause ancora da accertare. La donna alla guida della Fiat si è subito fermata per prestare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato entrambi in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni del ciclista, mentre per la donna si sono rese necessarie le cure sanitarie per via del forte spavento.

Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.