Incidente sulla Statale 16, la vittima si chiamava Sane ed era del Gambia

Si chiamava Sane, veniva dal Gambia ed era un lavoratore agricolo il ragazzo che ha perso la vita nell’incidente avvenuto intorno all'ora di pranzo di martedì 18 luglio al km 632 della Statale 16 tra Lesina e San Severo. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada, ribaltandosi sui terreni agricoli. Per lui non c’è stato nulla da fare. E a lui ha rivolto un pensiero sui social il ‘Comitato Lavoratori delle campagne’ che coglie l’occasione per lanciare una denuncia precisa.

“Di questo incidente – si legge nel post su facebook – si potrebbe dire che è stato una fatalità, ma sappiamo bene che si tratta di tutt'altro. Le cause di questo come di tutti gli incidenti che lo hanno purtroppo preceduto sono i turni di lavoro massacranti e le pochissime ore di sonno a cui i lavoratori sono costretti da un sistema che li sfrutta fino al midollo. I padroni che non rispettano contratti nazionali in cui è scritto nero su bianco che sarebbero loro a dover offrire trasporto e alloggio ai lavoratori stagionali, lo stato che a ogni nuovo governo introduce leggi sempre più razziste sull'immigrazione”.

Sane viveva a Casa Sankara, “un luogo per cui le istituzioni pugliesi si sono spese attivamente, cercando di convincere i lavoratori di San Severo ad andare ad abitare nei container ricevendo, però, un secco diniego. D'altronde, perché sarebbero dovuti andare a vivere in un luogo lontano dai campi su cui lavorano, senza trasporti, e affacciato su quella statale 16 che è una delle strade più mortali d'Italia?”.

“L'incidente in cui è morto Sane – conclude il post – è la tragica conferma che avevano ragione. Abbiamo un solo modo per cambiare questo stato di cose: la lotta”.