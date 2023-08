Schianto a Cernusco, muore l'assistente dei Modà Vito Cascella: era originario di Cerignola

"Ti ho fatto una promessa. Non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash". Con un post sui canali social ufficiali i Modà hanno salutato Vito Cascella, scomparso tragicamente in un incidente in moto a Cernusco sul Naviglio.

Secondo quanto riferisce MilanoToday, sembra l'uomo abbia perso il controllo della sua moto in autonomia finendo contro un palo all'incrocio con via Pavese. Le sue condizioni sono apparse subito gravi; trasportato all'ospedale Uboldo, è morto poco dopo. Cascella aveva 47 anni, viveva a Cassano d'Adda, ma era originario di Cerignola.

Aveva a lungo collaborato con il gruppo musicale fondato da Francesco Kekko Silvestre. Proprio a Cascella, soprannominato 'Cash', Silvestre ha dedicato il suo primo romanzo.