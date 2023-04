Tragedia di Pasqua sulla Lesina - Poggio Imperiale: 28enne muore nello schianto tra due auto

Tragedia di Pasqua sulla Provinciale che collega Lesina a Poggio Imperiale, dove un ragazzo di 28 anni è morto nell'impatto con tra due auto, mentre un secondo è rimasto ferito (al momento non sono note le sue condizioni).

Il fatto è successo a pochi chilometri dal centro abitato di Poggio Imperiale: vittima e ferito viaggiavano a bordo della stessa vettura che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata con il mezzo che precedeva. L'impatto è stato violentissimo: nulla da fare per il 28enne, che è morto sul colpo; necessario l'intervento di una ambulanza del 118 per verificare le condizioni del ferito.

I rilievi del sinistro sono all'attenzione dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e gestendo la viabilità: il tratto della provinciale in questione è, infatti, interessato da code e rallentamenti.