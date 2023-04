Incidente stradale a San Severo: motociclista esce fuori strada e muore sul colpo

Motociclista esce fuori strada in curva e muore sul colpo: è successo intorno alle 18.30 di oggi, lungo la Provinciale 29, in agro di San Severo. Vittima dell'accaduto è un militare di circa 45 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Severo, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. Si tratta del secondo incidente mortale registrato nel pomeriggio di oggi: poco prima, infatti, un altro incidente stradale era avvenuto lungo la Provinciale Lesina - Poggio Imperiale, dove lo schianto tra due auto è costato la vita ad un 28enne del posto.